В Югре выплата при заключении контракта на военную службу достигает 4,1 млн рублей

В Югре при заключении контракта на военную службу действует самая крупная в России единовременная выплата. Об этом сообщило правительство Югры. Власти региона заявили, что с учетом федеральных и муниципальных выплат ее общий размер составляет 4,1 млн рублей.

По данным окружного правительства, гарантированный годовой доход контрактника составляет не менее 6,6 млн рублей. При возможности списания долгов до 10 млн рублей, а также с учетом льгот и региональных выплат общий объем материальной поддержки за первый год службы может достигать 18,5 млн рублей.

В сообщении также говорится, что военнослужащим из Югры предоставляют дополнительные меры поддержки. В их числе — тактический рюкзак со снаряжением и обмундированием, а по запросу командира закупка и передача специализированного оборудования. Для иногородних предусмотрены компенсация проезда из любого региона России, проживание, питание и трансфер на время оформления и подписания контракта.

Кроме того, власти региона указали на дополнительные выплаты, в том числе 500 тысяч рублей при ранении или контузии и 100 тысяч рублей за государственную награду.

Заключить контракт, как уточняется, может гражданин России из любого региона, а также иностранный гражданин или лицо без гражданства. Наличие регистрации в Югре для этого не требуется.

В правительстве региона напомнили, что в округе действует более 30 мер поддержки участников СВО. Среди них — компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, помощь в газификации, выплаты при поступлении детей в учебные заведения, юридическая поддержка, сопровождение при получении ранений и приоритетное переселение из аварийного жилья. Также за семьями военнослужащих закрепляют социальных работников, которые помогают решать возникающие вопросы.