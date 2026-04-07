В Ханты-Мансийске врачи помогли пациентке избавиться от хронической боли спустя шесть лет

В Ханты-Мансийске врачи окружной клинической больницы помогли жительнице Белоярского района, которая почти шесть лет жила с тяжелым хроническим болевым синдромом после операции по поводу злокачественного образования молочной железы. Об этом сообщил департамент здравоохранения Югры. Для поиска решения в больнице собрали междисциплинарный консилиум с участием анестезиологов, неврологов и специалистов ультразвуковой диагностики.

Для выбора тактики лечения в Ханты-Мансийск пригласили эксперта по лечению хронической боли Дениса Уварова. Во время вмешательства врачи применили методику пролотерапии и выполнили инвазивные блокады под УЗИ-навигацией. Такой подход позволил точечно воздействовать на источник боли.

В ходе процедуры специалисты подтвердили причину многолетнего болевого синдрома. Ею оказались послеоперационные спайки в области нервного ствола. Именно они в течение нескольких лет вызывали у пациентки постоянную жгучую боль.

Как отметили в депздраве, прицельное разрушение спаечного процесса уже позволило снять болевой синдром и стало началом дальнейшего восстановления.

В ведомстве также подчеркнули, что вместе с лечением конкретной пациентки в Югре появляется новая компетенция. Эту технологию планируют развивать в окружной клинической больнице Ханты-Мансийска, чтобы помогать пациентам с хроническими послеоперационными и туннельными болевыми синдромами.