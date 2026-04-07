В Ханты-Мансийске пройдет международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова

В Ханты-Мансийске с 10 по 17 апреля пройдет тринадцатый Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на департамент спорта Югры. В соревнованиях примут участие десять сильнейших шахматистов России и мира.

Турнир пройдет по круговой системе. Контроль времени составит 60 минут плюс 30 секунд на ход. Победитель соревнований получит 12 млн рублей призовых.

Список участников организаторы обещают объявить в ближайшее время. В депспорта Югры отметили, что до старта турнира остались считаные дни.

Соревнования, основанные российским гроссмейстером, проводят с 2000 года. На протяжении 24 лет турнир принимал Пойковский, а с 2025 года площадкой стала Югорская шахматная академия в Ханты-Мансийске.

Как уточняется, в 2025 году турнир Карпова впервые включили в отборочный цикл чемпионата мира FIDE Circuit.