В Ханты-Мансийске 9 апреля пройдет встреча с космонавтом Андреем Бабкиным

9 апреля в национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске пройдет встреча с космонавтом-испытателем Андреем Бабкиным. Об этом сообщил РИЦ «Югра». Гости смогут пообщаться с ним в неформальной обстановке, задать вопросы, получить автограф и поучаствовать в розыгрыше тематического набора «Питание космонавта».

Темой встречи станет «Космический диалог: прошлое, настоящее, будущее». Событие приурочили к 65-летию со дня полета первого человека в космос.

Как отмечается в анонсе, мероприятие объединит всех, кто интересуется космосом, и станет площадкой для разговора о первых полетах, современных миссиях и будущем космонавтики.

Вход на встречу будет бесплатным, но по предварительной регистрации на сайте.

Событие станет частью программы по популяризации достижений отечественной космонавтики, науки и технологий.