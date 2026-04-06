В Югре шахматы возглавили рейтинг популярных видов спорта среди детей

Большинство детей в Югре регулярно занимается физкультурой и спортом. В возрасте от семи до 14 лет физкультурой занимаются 93,9% детей, в возрасте трех-шести лет ‒ 88,9%. Наибольшее число занимающихся приходится на шахматы ‒ 69,7 тысячи человек, следует из инфографики Тюменьстата за 2024-2025 годы.

На втором месте по популярности плавание ‒ 62,6 тысячи человек. Далее следуют волейбол (37,5 тысячи), футбол (35,3 тысячи) и баскетбол (30,1 тысячи).

Также в десятку популярных вошли спортивное программирование (26,7 тысячи), фитнес-аэробика (26,5 тысячи), лыжные гонки (26 тысяч), легкая атлетика (23 тысячи) и спортивный туризм (17,4 тысячи человек).

Помимо этого, в регионе продолжается развитие спортивной инфраструктуры. В 2024 году в Югре насчитывается 1 016 спортивных залов, 1 453 плоскостных сооружения (площадки и поля), 151 плавательный бассейн и 22 крытых ледовых объекта.