Из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска увеличат число рейсов

Авиакомпания Utair перешла на весенне-летнее расписание, в рамках которого существенно расширит полетную программу из городов Югры. Как сообщили siapress.ru в компании, до 24 октября 2026 года перевозчик будет выполнять рейсы по 123 направлениям, включая новые маршруты из Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска.

Основной акцент сделан на южные направления. Так, из Сургута с июня начнут летать в Геленджик – один раз в неделю. Существенно увеличится частота рейсов в Сочи – до 13 раз в неделю, в Минеральные Воды – до четырех раз в неделю и в Краснодар – до семи раз в неделю. Сохранятся и международные направления – в частности, рейсы в Анталью будут выполняться один раз в неделю.

Кроме того, из Сургута расширяется и маршрутная сеть в другие города России и за рубеж. В летнем расписании появятся рейсы в Волгоград, Ереван и Фергану — по одному разу в неделю. Увеличится частота полетов в Баку – до двух раз в неделю, а также в Омск, Самару и Санкт-Петербург – до семи раз в неделю.

Из других городов Югры также запланированы изменения. В Сочи возобновятся рейсы из Нижневартовска – два раза в неделю, и из Ханты-Мансийска – один раз в неделю. Параллельно увеличится частота перелетов между Уфой и городами округа: в Нижневартовск – до пяти раз в неделю, в Ханты-Мансийск – до четырех раз в неделю.