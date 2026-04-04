Сургут возглавил спрос на долгосрочную аренду жилья в Югре

Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск стали городами с самым высоким спросом на долгосрочную аренду жилья в Югре. Об этом сообщает ugra-news.ru со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости». Специалисты изучили рынок аренды в округе за период с февраля 2025 по февраль 2026 года.

Наибольший интерес у арендаторов вызывают однокомнатные квартиры. По данным на февраль 2026 года, на них приходится 53% всего спроса на платформе. Еще 31% занимают двухкомнатные квартиры.

Студии формируют 9% спроса и остаются особенно востребованными у молодежи, выступая компактной альтернативой однокомнатному жилью. Трехкомнатные квартиры занимают 7% в общей структуре, а на жилье с четырьмя и более комнатами приходится только 1%.

Самыми доступными по цене остаются студии. В феврале 2026 года средняя ставка аренды такого жилья в Югре составила 25 тысяч рублей в месяц. Однокомнатные квартиры сдавались в среднем за 26,9 тысячи рублей, двухкомнатные — за 34,9 тысячи рублей.

Средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры достигла 45,1 тысячи рублей в месяц. Более просторные варианты обходились арендаторам в среднем в 55 тысяч рублей.

Аналитики «Авито Недвижимости» отмечают, что рынок долгосрочной аренды в Югре остается одним из самых активных в Уральском федеральном округе. Высокий уровень цен специалисты связывают с концентрацией спроса в крупнейших городах региона.