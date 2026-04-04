В Югре 4-6 апреля ожидаются дождь, мокрый снег и перепады температуры

В Югре в ближайшие дни сохранится неустойчивая погода с осадками, перепадами температуры и гололедицей на дорогах. Об этом сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Водителей просят учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно в ночное время.

В субботу, 4 апреля, в регионе прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, днем в отдельных районах осадки усилятся до умеренных. Ночью на дорогах местами возможна гололедица. Ветер будет южным, 3-8 метров в секунду. Температура ночью составит от -2 до +3 градусов, местами до +9, днем - от +7 до +12, местами до +14-19 градусов.

В воскресенье, 5 апреля, погода изменится. Синоптики ожидают небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью в отдельных районах также сохранится гололедица. Ветер сменится на западный, 4-9 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов, местами до +10, днем - от +3 до +8, местами до +9-14 градусов.

В понедельник, 6 апреля, ночью прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На севере округа местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер будет северным, 4-9 метров в секунду. Ночью температура составит от 0 до -5 градусов, местами до -11, днем - от +1 до +6, местами до +7-12 градусов.