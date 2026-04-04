Губернатор Югры обсудил в Абхазии развитие авиасообщения, бизнеса и волонтерских проектов

Югра намерена расширять сотрудничество с Абхазией в туризме, бизнесе и гуманитарных проектах. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам рабочей встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой на Абхазском международном экономическом форуме. В составе российской делегации регион участвует в форуме под руководством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Одной из ключевых тем стало развитие авиасообщения. По словам главы региона, в прошлом году между Ханты-Мансийском и Сухумом запустили прямые рейсы, которыми воспользовались 1 294 жителя Югры. С 25 апреля авиасообщение между территориями возобновят, в 2026 году столицы соединят 94 рейса. Правительство региона субсидирует этот маршрут, чтобы сделать билеты доступнее для жителей округа.

На встрече стороны также обсудили перспективы делового сотрудничества. Речь шла о возможном партнерстве предприятий Югры и Абхазии.

Руслан Кухарук напомнил, что Югра уже оказывала помощь республике в решении практических задач. В сентябре прошлого года регион направил материалы для восстановления дорожной инфраструктуры после наводнения в Сухуме. Президент Абхазии поблагодарил югорчан за поддержку.

Еще одним направлением взаимодействия стала работа с молодежью и добровольцами. Накануне на базе Сухумского государственного колледжа открылся Волонтерский центр. Югра стала партнером образовательной программы для волонтеров и лидеров НКО, которую реализовали вместе с Академией развития гражданского общества «Добрино», Ассоциацией «Добро.РФ», АНО «Россия - страна возможностей» и АНО «Команда Абхазии».

Во время поездки Руслан Кухарук также пообщался с молодежью республики и пригласил волонтеров принять участие во Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрино», который пройдет в Ханты-Мансийске 1-14 июля.