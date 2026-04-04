16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Руслан Кухарук вошел в состав российской делегации под руководством Сергея Кириенко на форуме в Абхазии

Губернатор Югры обсудил в Абхазии развитие авиасообщения, бизнеса и волонтерских проектов

Фото t.me/kuharuk_ruslan

Югра намерена расширять сотрудничество с Абхазией в туризме, бизнесе и гуманитарных проектах. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук по итогам рабочей встречи с президентом Абхазии Бадрой Гунбой на Абхазском международном экономическом форуме. В составе российской делегации регион участвует в форуме под руководством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

Одной из ключевых тем стало развитие авиасообщения. По словам главы региона, в прошлом году между Ханты-Мансийском и Сухумом запустили прямые рейсы, которыми воспользовались 1 294 жителя Югры. С 25 апреля авиасообщение между территориями возобновят, в 2026 году столицы соединят 94 рейса. Правительство региона субсидирует этот маршрут, чтобы сделать билеты доступнее для жителей округа.

На встрече стороны также обсудили перспективы делового сотрудничества. Речь шла о возможном партнерстве предприятий Югры и Абхазии.

Руслан Кухарук напомнил, что Югра уже оказывала помощь республике в решении практических задач. В сентябре прошлого года регион направил материалы для восстановления дорожной инфраструктуры после наводнения в Сухуме. Президент Абхазии поблагодарил югорчан за поддержку.

Еще одним направлением взаимодействия стала работа с молодежью и добровольцами. Накануне на базе Сухумского государственного колледжа открылся Волонтерский центр. Югра стала партнером образовательной программы для волонтеров и лидеров НКО, которую реализовали вместе с Академией развития гражданского общества «Добрино», Ассоциацией «Добро.РФ», АНО «Россия - страна возможностей» и АНО «Команда Абхазии».

Во время поездки Руслан Кухарук также пообщался с молодежью республики и пригласил волонтеров принять участие во Всероссийском форуме развития гражданского общества «Добрино», который пройдет в Ханты-Мансийске 1-14 июля.


04 апреля в 12:26, просмотров: 744, комментариев: 2
Комментарии:
6xz34e
04 апреля в 13:12
Эх! Уважаемый Руслан Кухарук! В Сургуте уже 30 лет хлипкий и небезопасный мост на третий путь жд вокзала! Можно в таком благом деле, сначала СУРГУТ, потом СУхум. Я понимаю, созвучие в названии городов , но научитесь раставлять приоритеты! Не зачет, Вам, уважаемый Губернатор, поставила Серебренникова Твтьяна, житель города Сургута и ,,подживатель,, лучшего города Земли, города Тюмени.
Alkonowa1ow
04 апреля в 16:12
Следует заметить, что 3 апреля 2026 г официально открыли обновлённый международный аэропорт имени Валерия Ардзинбы в Сухуми. Теперь в новом терминале аэропорта Сухуми все соответствует международным стандартам, заново создан пункт таможенного и пограничного контроля и оборудованы все прочие терминальные навороты. Площадь нового терминал составляет 5 тыс м2 (площадь снесенной Сургутского жд Вокзала), что позволяет принимать 400 авиапассажиров в сутки и 1 миллион пассажиров в год. Капитально отремонтирована и ВПП длиной 3140 метров, которая позволяет принимать широкофюзеляжный самолет международных авиакомпаний любого класса. Благоустроена и привокзальная площадь аэропорта, где установлены теплые автобусные остановки. «Результат есть!». Теперь аэропорт Сухуми на регулярной основе принимает самолеты с туристами и отдыхающими из городов РФ: из Москвы, СПб, Перми и Ханты-Мансийска. На очереди рейсы в Сухуми из Уфы. Кто инвестировал деньги в реконструкцию аэропорта Сухум имени В. Ардзинбы? Не знаю. Знаю, что Абхазия настороженно относится к инвестициям российского бизнеса в инфраструктуру Абхазии. Есть некоторое недоверие, что они потеряют свой суверенитет. Поэтому дворцы-санатории, железная дорога и вся инфраструктура Абхазии вызывает у туристов некоторое разочарование. Природа в Абхазии действительно просто «пальчики оближешь», как сказал бы наш Югорский блоггер по кулинарии Петрович. Но имя абхазца Игоря Киртбая известное сургутянам, как легендарный руководитель энергостроительства в Тюменской области, никак не отражено в Республике. Вот так всегда. Реализовать себя могли выходцы из союзных республик лишь в России, в составе СССР. Это и Фарман Салманов, это и Игорь Киртбая, это и Борис Мелик-Карамов, это и Нажметдин Жумажанов и ещё сотни других выходцев из Армении, Азербайджана, Абхазии, Казахстана, Грузии, Молдавии, бывших Прибалтийских республик и республик Средней Азии. А сегодня тот же Никола Пашинян засобирался к токсичной бабке Урсуле Фон Дер Ляйен, 92-летняя бабка которой до сих не села в тюрьму за злодеяния и геноцид народов бывшего СССР. На вчерашней встрече Пашиняна в Кремле с Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным, он смотрел в пол и отводил глаза, «как нашкодивший» политик, который хотел бы усидеть на двух стульях сразу. Впрочем, к визиту Губернатора Югры Руслана Николаевича Кухарука в Абхазию в составе Российской делегации во главе с С.Кириенко это никакого отношения не имеет.
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=lm2MLrpTtcaskRo3s70vOfFd49O17/199R0P/PNCDwwnivSrYuHs+vp9b06gFP6hfmf1QgmRO7fE0N3QeqQikH4k9saRisZ0/dHWDtyUO2bzwzikw8z4uVqgSBEC/8aU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=lm2MLrpTtcaskRo3s70vOfFd49O17/199R0P/PNCDwwnivSrYuHs+vp9b06gFP6hfmf1QgmRO7fE0N3QeqQikH4k9saRisZ0/dHWDtyUO2bzwzikw8z4uVqgSBEC/8aU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=lm2MLrpTtcaskRo3s70vOfFd49O17/199R0P/PNCDwwnivSrYuHs+vp9b06gFP6hfmf1QgmRO7fE0N3QeqQikH4k9saRisZ0/dHWDtyUO2bzwzikw8z4uVqgSBEC/8aU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=lm2MLrpTtcaskRo3s70vOfFd49O17/199R0P/PNCDwwnivSrYuHs+vp9b06gFP6hfmf1QgmRO7fE0N3QeqQikH4k9saRisZ0/dHWDtyUO2bzwzikw8z4uVqgSBEC/8aU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#353 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1775415652"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1776020362"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=lm2MLrpTtcaskRo3s70vOfFd49O17/199R0P/PNCDwwnivSrYuHs+vp9b06gFP6hfmf1QgmRO7fE0N3QeqQikH4k9saRisZ0/dHWDtyUO2bzwzikw8z4uVqgSBEC/8aU"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=lm2MLrpTtcaskRo3s70vOfFd49O17/199R0P/PNCDwwnivSrYuHs+vp9b06gFP6hfmf1QgmRO7fE0N3QeqQikH4k9saRisZ0/dHWDtyUO2bzwzikw8z4uVqgSBEC/8aU"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "ce6582c8cafe64d9d0f697416ba2c5bd.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjcoKipJ"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnjcoKipJ"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2026-04-06 00:00:52"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2026-04-12 23:59:22"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#348 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#347 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#316 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#317 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

