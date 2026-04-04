В Югре задержали девятерых сотрудников транспортной компании по делу о хищении 9 млн рублей

В Югре правоохранители задержали девятерых сотрудников транспортной компании из Нижневартовска, которых подозревают в мошенничестве при организации пассажирских перевозок. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ГУ МВД по Югре. По версии следствия, ущерб бюджету региона составил не менее 9 млн рублей.

Как считают силовики, предприниматель заключил контракты с муниципальным учреждением на выполнение регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. Следствие полагает, что организатор схемы действовал вместе с другими участниками по предварительному сговору и вводил в заблуждение сотрудников регионального департамента дорожного хозяйства и транспорта относительно реального объема выполненных работ.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — о мошенничестве в особо крупном размере. Организатора группы задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.

Сейчас силовики продолжают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить других возможных участников схемы. Задержания проводили сотрудники УЭБиПК УМВД по Югре и РУФСБ по Тюменской области при поддержке СОБР.

Местное издание Neft со ссылкой на источники в силовых структурах пишет, что речь может идти о бывшем директоре ПАТП-1 Геннадии Калинине и его предполагаемых сообщниках.