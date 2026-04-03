Лыжные гонки пройдут в Ханты-Мансийске 4 и 5 апреля

Регистрация участников на XIII Югорский лыжный марафон приближается к рекордным цифрам. За день до первых стартов количество желающих преодолеть дистанции в 5 км, 25 км и 50 км превысило 3 850 человек из 50 регионов России. Гонки пройдут в Ханты-Мансийске 4 и 5 апреля при поддержке ВТБ.

Организаторы обещают лыжникам хорошую трассу, несмотря на резкое потепление и отмену лыжных мероприятий в ряде других регионов России. Самому юному участнику, который преодолеет дистанцию вместе с родителями, едва исполнился 1 год, а самому опытному – 85 лет.

«Слоты на детский и юношеские забеги закончились первыми, еще остались несколько мест на марафонские и полумарафонские дистанции, ретро-гонку. Пик активности по регистрации мы фиксировали сразу после 23 февраля и на этой неделе», – отметил руководитель федерации лыжных гонок Югры, олимпийский чемпион Евгений Дементьев.

Организаторы готовили трассу с декабря, созданные запасы снега не позволят лыжне растаять. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор ЮграМегаСпорт Артём Сухорущенко. На площадке марафона в этом году ждут и рекордное число болельщиков, которое превысит 3 000 человек.

«Традиционно не только для участников, но и для зрителей марафона ВТБ вместе с организаторами подготовили насыщенную программу с интерактивными зонами. Будет возможность погреться под ярким югорским солнцем в шезлонгах, прокатиться на собачьих упряжках и заглянуть в чумы. За 13 лет марафон стал настоящим лыжным брендом. Мы фиксируем рекордные цифры желающих со всей России завершить сезон с яркими эмоциями», – прокомментировал управляющий ВТБ в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.