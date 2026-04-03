В реестр алиментных должников в Югре внесли 3 691 человека

В реестр должников по алиментам внесены 3 691 житель Югры. Об этом сообщила корреспонденту ugra.aif.ru главный судебный пристав региона Елена Ловандо. Она уточнила, что речь идет об электронном списке людей, которые систематически уклоняются от выплат.

Реестр заработал в России в мае прошлого года. Он размещен на официальном сайте ФССП России, встроен в общий банк данных исполнительных производств и открыт для всех желающих.

Как пояснила Елена Ловандо, в этот список включают не всех должников. Туда попадают только те, кого уже привлекли к административной или уголовной ответственности, а также люди, объявленные в розыск.

«Родители должны понимать, что при уклонении от алиментов без уважительных причин в течение двух месяцев, есть основание привлечь их к ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, а далее и к уголовной», — пояснила Елена Ловандо.

Ранее сообщалось, что в Югре родители задолжали детям около 2,5 млрд рублей алиментов.