В Югре мошенники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах к Пасхе

В Югре выявили новую мошенническую схему с обещанием выплат к христианской Пасхе. Об этом сообщает stribuna.ru со ссылкой на правительство Югры. Жителям рассылают сообщения о якобы положенных 12 тысячах рублей от государства.

На самом деле никаких «пасхальных выплат» не существует. По данным окружных властей, доверчивым людям предлагают перейти по вредоносной ссылке, после чего мошенники могут получить доступ к онлайн-банку жертвы и ее аккаунту на Госуслугах.

«В рассылке сообщается о выплате 12 000 рублей „на праздничный стол“. В преддверии праздника просим вас оставаться бдительными. Помните, что государство не запускает соцконтракты через интернет-ссылки. Поделитесь этой информацией с близкими, особенно с пожилыми родственниками», — сообщают в региональном правительстве.

Власти региона призвали жителей сохранять осторожность и не переходить по сомнительным ссылкам из сообщений о социальных выплатах.