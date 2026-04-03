В Сургуте сосредоточили 48 процентов всех квартир в новостройках Югры

Почти каждая вторая квартира в новостройках Югры продается в Сургуте. Об этом сообщил «Стройкомплекс Югры» со ссылкой на данные сервиса «Авито Недвижимость». На долю Сургута приходится 48% всего предложения первичного жилья в округе.

Средняя стоимость новой квартиры в Сургуте составляет 9,1 млн рублей. При этом в целом по Югре средняя цена квартиры в новостройке достигла 8,8 млн рублей, а средняя стоимость квадратного метра — 149 тысяч рублей. По сравнению с январем цена за квадратный метр в округе снизилась на 1,4%.

Второе место по объему предложения занимает Нефтеюганск, где сосредоточено 28% объектов первичного рынка. Средняя цена квартиры там составляет 7,4 млн рублей. В Ханты-Мансийске на рынок приходится 17% всех новостроек округа, а средняя стоимость квартиры достигла 10,7 млн рублей — это самый высокий показатель среди городов Югры.

Самые низкие средние цены на новые квартиры зафиксировали в Нижневартовске — 6,1 млн рублей, Югорске — 6,2 млн рублей и Нягани — 6,7 млн рублей. При этом в Нижневартовске доля предложения остается небольшой — 0,4% от общего объема по округу.

Среди других населенных пунктов в статистику вошли Солнечный с долей 3% и средней ценой 7,6 млн рублей, Федоровский — 2% и 7,1 млн рублей, а также Лянтор — 1% и 7,2 млн рублей.