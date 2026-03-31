Югра заняла 61 место в рейтинге регионов России по вводу жилья в 2025 году

Югра заняла 61 место в рейтинге регионов России по вводу жилья по итогам 2025 года. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости. В пересчете на одного жителя в автономном округе ввели 0,512 квадратного метра жилья.

По данным рейтинга, общий объем введенного жилья в Югре составил 910 тысяч квадратных метров. По сравнению с 2024 годом показатель снизился на 6,7%, а доля региона в общем объеме введенного жилья в стране составила 0,8%.

Общероссийский уровень, как отмечают авторы исследования, составил 0,74 квадратного метра на человека. Лидером рейтинга осталась Ленинградская область с результатом 2,05 квадратного метра на жителя. Следом идут Тюменская область и Республика Алтай.

В числе регионов с самыми низкими показателями оказались Магаданская область, Мурманская область и Чукотский автономный округ. Эксперты также указали, что менее 0,3 квадратного метра жилья на человека ввели в Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области.

Всего в 26 регионах страны ввод жилья превысил среднероссийский уровень. Годом ранее таких субъектов было 24.