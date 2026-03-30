Югорский лыжный марафон 2026 в Ханты-Мансийске пройдет с гастропарком и культурной программой

Югорский лыжный марафон 2026 в Ханты-Мансийске пройдет 4-5 апреля не только как спортивное событие, но и как большой фестиваль для участников и зрителей. Об этом сообщил департамент промышленности Югры. В ведомстве отметили, что программу мероприятия уже пять лет помогает развивать Центр компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры.

Одной из главных площадок станет гастрономический парк «Вкус Югры». Гостям предложат блюда и напитки из локальных продуктов, в том числе бургер с рваной олениной, сибирский кофе с вяленой олениной, раф из кедровых орехов, салат с сердцем оленя, томленую оленину в горшочке с белыми грибами и шурпу.

Для гостей также подготовят площадки, посвященные культуре коренных народов. В национальных чумах можно будет попробовать уху из югорской рыбы и чай на травах, а также принять участие в мастер-классах по изготовлению традиционных игрушек и сувениров. Кроме того, на марафоне организуют катание на оленьих упряжках.

На интерактивной площадке «Прикоснись к Югре» посетителям предложат банный чан у финиша, фотосессии с оленями и собачьими упряжками, хаски-терапию и катание на собачьих упряжках. Там же можно будет отправить открытку из Югры и узнать о туристических возможностях региона.

Отдельно на площадке откроют фотозоны «ВизитЮгра» и «Поход выходного дня», где для детей подготовят игровые активности, связанные с туризмом и рыбалкой. Также на марафоне будут работать торговые ряды и площадки партнеров.

Для участников и зрителей организуют трансфер от гостиницы «Олимпийская», «Аквапарка» и остановки «Школа № 3» до микрорайона Восточный. Автобусы будут ходить с 9:00 до 11:00 по мере заполнения.