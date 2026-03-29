70-летнему жителю Югры выполнили сложную операцию с костной пластикой после двух неудачных вмешательств

В Сургутской травматологической больнице врачи провели сложную операцию 70-летнему жителю Приобья Октябрьского района, у которого в течение пяти лет не срастался перелом плеча. Пациент получил травму в ДТП в 2020 году, перенес две операции в разных клиниках, однако добиться консолидации кости не удалось, сообщили в медучреждении.

«Первой операцией стал интрамедуллярный остеосинтез: внутрикостно установили специальный стержень. Спустя два года признаков консолидации не появилось. В ходе второй операции штифт удалили, а отломки зафиксировали накостной пластиной. Этот вариант тоже не помог – конструкция стала нестабильной, винты разрушились, а рука просто повисла», – говорится в сообщении.

После телеконсультации специалисты Сургутской травмбольницы приняли решение о госпитализации пациента. С учетом давности травмы и предыдущих неудачных вмешательств врачи выбрали тактику реостеосинтеза с костной пластикой – повторного соединения кости с использованием аутотрансплантата.

Операцию провели специалисты отделения травматологии и ортопедии №4 с участием микрохирургов. В качестве трансплантата использовали фрагмент малоберцовой кости пациента. Чтобы снизить травматичность, забор выполнили через продольный доступ без пересечения кости.

Полученный трансплантат поместили в костномозговой канал плечевой кости в качестве опорного стержня, после чего отломки зафиксировали накостной пластиной.

«Трансплантат используется для заполнения сформировавшихся костных дефектов, более стабильной фиксации, увеличивает регенераторные способности костной ткани. Все это увеличивает шансы на консолидацию перелома», – объяснил заведующий отделением травматологии и ортопедии №4 Евгений Бойко.

Через неделю после операции пациента выписали с положительной динамикой. Восстановление он продолжит амбулаторно под наблюдением врачей. Контроль за состоянием будет вестись с использованием телемедицинских технологий, что позволит оперативно отслеживать прогресс и при необходимости корректировать лечение.