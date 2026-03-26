​Более 19 тысяч семей Югры воспользовались маткапиталом

В 2025 году 19 521 семья из ХМАО воспользовалась средствами материнского капитала. Чаще всего деньги направляли на улучшение жилищных условий – этот вариант выбрали 8 297 семей, рассказали в региональном СФР.

Еще 5 300 семей потратили средства на образование детей, а 5 924 семьи оформили ежемесячные выплаты до достижения ребенком трех лет.

Кроме того, 504 семьи получили единовременную выплату остатка средств, если сумма на сертификате не превышала 10 тысяч рублей.

Средства материнского капитала можно использовать по нескольким направлениям: на улучшение жилищных условий семьи, обучение детей, ежемесячные выплаты для семей с невысоким доходом, формирование накопительной пенсии, а также на товары и услуги для детей с инвалидностью.

«Хочу обратить особое внимание на то, что средства материнского капитала можно направить только на цели, определенные законом. Маткапитал направляется путем перечисления средств непосредственно на счета организаций – исполнителей услуг: кредитных организаций, строительной компании, образовательных учреждений и так далее. При выборе любого варианта распоряжения, средства материнского капитала нельзя обналичить», – подчеркнула управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Всего в 2025 году сертификаты на материнский капитал в Югре получили 8 310 семей.