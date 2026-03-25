В Югре по уголовной статье осудили охранницу за пропуск ученика с оружием в гимназию

Советский районный суд вынес приговор сотруднице частного охранного предприятия, которая нарушила пропускной режим в гимназии и пропустила в здание ученика с ножом, топором и пневматическим пистолетом. Об этом сообщила прокуратура Югры. В ведомстве уточнили, что женщину признали виновной по части 1 статьи 238 УК РФ.

По данным прокуратуры, 9 февраля 2026 года сотрудница охраны не проверила содержимое сумки учащегося, в которой находились опасные предметы, и беспрепятственно пропустила его в здание образовательного учреждения в Советском.

В надзорном ведомстве добавили, что после поступления информации о готовящемся преступлении женщина не приняла мер для его пресечения и не сообщила о происходящем в правоохранительные органы. Как считают в прокуратуре, это создало прямую угрозу жизни учащихся.

Суд назначил виновной наказание в виде ограничения свободы сроком на шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.