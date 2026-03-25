В Югре утвердили график выплат пенсий и пособий на апрель

Отделение СФР по Югре опубликовало график выплат пенсий и пособий на апрель 2026 года. Если дата перечисления совпадает с выходным или праздничным днем, то средства будут переведены заранее.

Когда поступят детские пособия

3 апреля через банки будут перечислены:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по беременности и родам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

3 апреля получателям поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

8 апреля перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Даты выплаты пенсий

Пенсии через кредитные организации будут зачислены 3, 10, 17 и 22 апреля.

Если выплаты доставляет почта

Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, пенсии и пособия доставят с 4 по 30 апреля – в зависимости от графика работы конкретного отделения.

В СФР напомнили, что перечисления производятся в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, необходимо дождаться зачисления до конца суток.

Задать вопросы можно по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Югре: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный. Региональная линия работает в понедельник с 09:00 до 18:00, со вторника по пятницу – с 09:00 до 17:00.