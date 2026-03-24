В Югре за неделю выросли цены на бензин и дизель на автозаправках

В Югре за последнюю неделю выросли цены на топливо на большинстве автозаправочных станций. Об этом сообщает «АиФ-Югра» со ссылкой на Агентство нефтегазовой информации. Рост цен зафиксировали в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске.

В Нижневартовске стоимость бензина АИ-92 на разных АЗС увеличилась на 30 копеек - 1 рубль. АИ-95 подорожал на 30 копеек и достиг 66,40 рубля за литр. Дизельное топливо также выросло в цене на 30 копеек — до 81,45 рубля за литр.

В Сургуте на одной из заправок бензин АИ-95 подорожал на 60 копеек — до 65,80 рубля за литр. Цена АИ-92 на той же АЗС также увеличилась на 60 копеек и составила 61,80 рубля.

Наиболее заметный рост зафиксировали в Ханты-Мансийске. У одного из поставщиков АИ-95 подорожал сразу на 2,40 рубля — до 67,90 рубля за литр. АИ-92 вырос в цене на 40 копеек и теперь стоит 62,90 рубля. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 1,80 рубля — до 81,70 рубля за литр.