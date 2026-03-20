Югра вошла в топ-30 регионов России по перспективности трудоустройства в 2026 году

Югра вошла в топ-30 регионов России по перспективности трудоустройства в первом квартале 2026 года. Об этом сообщили аналитики hh.ru, которые составили рейтинг регионов по ситуации на рынке труда. Автономный округ занял 27 место, набрав 74,5 балла. Годом ранее регион находился на 48 месте этого рейтинга.

По данным платформы, на одну активную вакансию в Югре за последние три месяца приходится 9,4 резюме. Официальный уровень безработицы в регионе, по данным Росстата, составляет 1%. Медианная предлагаемая зарплата достигла 90 800 рублей, тогда как прожиточный минимум для трудоспособного населения составляет 22 102 рубля.

Аналитики также отметили, что лишь 14% местных соискателей готовы рассмотреть переезд ради работы в другой регион. Большинство жителей ориентируются на трудоустройство внутри Югры.

Среди регионов Уральского федерального округа более высокие позиции в рейтинге заняли Ямало-Ненецкий автономный округ, который расположился на четвертом месте, и Свердловская область — на 12 месте.

Лидерами общероссийского рейтинга в начале 2026 года стали Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Амурская область. При этом Санкт-Петербург занял восьмое место, а Москва — 11-е.

Методология рейтинга учитывает медианную предлагаемую зарплату, ее соотношение с прожиточным минимумом, уровень безработицы и долю соискателей, которые ищут работу внутри своего региона.