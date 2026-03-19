Администрация Кондинского района предупредила о падении части ракеты Союз-5 27 марта

Администрация Кондинского района предупредила жителей о возможном падении отделяющейся части ракеты-носителя «Союз-5» в юго-западной части территории 27 марта. Об этом сообщила администрация Кондинского района. Власти района попросили жителей, особенно в Ягодном, Леушах, Лиственичном, Междуреченском, Мортке и Куминском, в указанное время ограничить пребывание в лесу и на удаленных участках.

По данным администрации, запуск ракеты с космодрома Байконур госкорпорация «Роскосмос» планирует провести 27 марта 2026 года около 16:00 по местному времени. Резервной датой названо 28 марта, также на 16:00.

Падение отделяющейся части ракеты ожидается в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума и до границы с Таборинским районом Свердловской области. В связи с этим жителей просят не находиться в лесу, на автодорогах, лесосеках, а также в охотничьих и рыболовных избушках в указанное время.

Как уточняет «Интерфакс», головным разработчиком ракеты среднего класса «Союз-5» выступает РКК «Энергия». Ракету создают в рамках ОКР «Феникс» на двигателе РД-171МВ. Это двухступенчатая ракета, которую будут запускать с Байконура со старта, ранее использовавшегося для ракет «Зенит». Носитель сможет выводить на опорную орбиту до 17 тонн.