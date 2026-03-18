В Югре зарплаты специалистов с навыками работы с нейросетями достигают 350 тысяч рублей

В Югре работодатели готовы предлагать специалистам с навыками работы с нейросетями до 350 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики hh.ru по итогам изучения вакансий, открытых в начале 2026 года. При этом медианное зарплатное предложение в таких вакансиях в регионе составляет 75 тысяч рублей.

С начала 2026 года в Уральском федеральном округе открыли 217 вакансий, где от соискателей требуется умение работать с нейросетями. По данным hh.ru, самый высокий спрос на таких специалистов сформировался в Свердловской области, на которую пришлось 61% всех подобных предложений. Далее идут Челябинская область с долей 21%, Тюменская область — 12%, Югра — 5%, Курганская область — 1%.

Чаще всего навыки работы с нейросетями работодатели указывают в вакансиях для дизайнеров, художников, контент-менеджеров, интернет-маркетологов, программистов, разработчиков, копирайтеров, редакторов, корректоров, секретарей, менеджеров по продажам, дата-сайентистов, финансовых и инвестиционных аналитиков, видеооператоров, видеомонтажеров, аналитиков, PR-менеджеров и педагогов. На эти профессии приходится 79% всех таких предложений на рынке труда.

По итогам января-февраля самые высокие медианные зарплаты специалистам с навыками работы с нейросетями на Урале предлагали в Курганской области — 125 тысяч рублей. В Челябинской области показатель составил 100 тысяч рублей, в Свердловской — 80 тысяч, в Югре — 75 тысяч, в Тюменской области — 60 тысяч рублей.

Среди высокооплачиваемых вакансий в Уральском федеральном округе аналитики выделили предложения для Fullstack-разработчика с зарплатой до 350 тысяч рублей, ведущего инженера IP-сети с доходом от 180 тысяч рублей, менеджера по продажам с зарплатой от 90 до 150 тысяч рублей, старшего клиентского менеджера по работе с бизнесом с доходом от 150 тысяч рублей, а также AI-тренера со знанием английского языка с зарплатой до 125 тысяч рублей.