Жилстройнадзор Югры проведет прямой эфир по начислению ЖКУ и газификации СНТ

Жилстройнадзор Югры проведет прямой эфир по начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги и вопросам газификации садоводческих товариществ. Об этом сообщил РИЦ «Югра». Трансляция пройдет 18 марта в 11:00 с участием представителей профильных ведомств.

Во время эфира специалисты планируют разобрать самые частые проблемы, с которыми жители сталкиваются при получении квитанций. По словам депутата думы Югры Николая Заболотнева, с 20 февраля по теме ЖКУ поступило 192 обращения, треть из них уже удалось решить.

По его данным, чаще всего жители обращались по поводу расчета стоимости ЖКУ — таких сообщений было 81. Еще 57 обращений касались начисления платы за отопление, 43 — работы управляющих компаний, 35 — оплаты электроэнергии.

Для связи с жителями работает горячая линия 8 800 200 59 65, также вопросы можно направить на электронную почту op@hmao.er.ru. Посмотреть эфир можно будет по ссылке.