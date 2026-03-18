В Югре выплатили пособия семьям, принявшим детей без попечения

В Югре в 2025 году 460 семей, которые приняли на воспитание детей, получили единовременные выплаты. Речь идет о детях, оставшихся без попечения родителей. Такую разовую меру поддержки могут получить усыновители, опекуны, попечители и приемные родители, сообщил региональный СФР.

«С 1 февраля 2026 года единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается в размере 42 675,68 рублей. Если семья взяла на воспитание сразу нескольких детей, то пособие положено на каждого из них. Кроме того, при усыновлении ребенка с инвалидностью, ребенка старше семи лет, а также детей, которые являются братьями и сестрами, пособие выплачивается в размере 326 076,84 рубля», ‒ напомнила управляющий Отделением СФР по ХМАО Ольга Галюк.

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление. Это можно сделать через портал госуслуг, в отделении Социального фонда или в МФЦ. Заявление рассматривают до десяти рабочих дней, после этого деньги перечисляют в течение пяти дней.

Важно подать заявление не позднее шести месяцев после оформления ребенка в семью. При обращении понадобятся документы, подтверждающие усыновление или установление опеки.