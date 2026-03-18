В Нижневартовске врачи спасли пациента после 15 дней на ИВЛ из-за осложнений гриппа

В Нижневартовской окружной клинической больнице спасли пациента с тяжелыми осложнениями гриппа, который 15 дней находился на ИВЛ. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

Мужчина не был привит от гриппа и в первые дни болезни не обращался к врачам. Через четыре дня у него поднялась высокая температура, появились кашель и сильная одышка. Компьютерная томография показала двустороннюю полисегментарную пневмонию, ПЦР-исследование выявило вирус гриппа А и бактерию легионеллы.

Ситуацию осложняли возраст мужчины и сопутствующие заболевания, среди которых гипертония, мочекаменная болезнь и кисты почек. Из-за обширного поражения легких и дыхательной недостаточности его срочно перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние пациента врачи оценивали как тяжелое: у него развилась полиорганная недостаточность, затронувшая дыхательную систему, почки и печень. Медики проводили противоинфекционное и антибактериальное лечение, а также поддерживающую терапию.

Через 15 дней мужчина смог дышать самостоятельно. Его отключили от ИВЛ и перевели из реанимации в инфекционное отделение. Еще через восемь дней пациента выписали домой в улучшенном состоянии, без дыхательных нарушений и с нормализацией лабораторных показателей.

Как рассказала врач-инфекционист Марина Кустова, «Комплексное лечение и грамотная командная работа специалистов реанимационного и инфекционного отделений помогли стабилизировать состояние пациента. Важную роль в выздоровлении сыграла и поддержка супруги пациента, она верила в его выздоровление, всегда была на связи и активно участвовала в уходе за мужем».

В депздраве Югры напомнили, что при первых симптомах болезни важно вовремя обращаться за медицинской помощью, а одним из самых действенных способов защиты от тяжелых осложнений гриппа остается вакцинация.