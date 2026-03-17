Губернатор Югры пригласил гостей на 25-й фестиваль «Дух огня» в Ханты-Мансийске

25-й Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» снова пройдет в Ханты-Мансийске. Губернатор Югры Руслан Кухарук уже пригласил гостей в окружную столицу на юбилейный фестиваль, сообщает РИЦ «Югра».

«Спасибо всем гостям, кто разделил с нами этот праздник кино! Ждем вас снова в Ханты-Мансийске через год. До встречи на 25-м юбилейном фестивале!» — написал в соцсетях Руслан Кухарук.

Глава региона отметил, что темой 24-го фестиваля стали дети. По его словам, конкурсные работы и премьерные показы были посвящены взрослению, поиску себя и семейным ценностям, а деловая, образовательная и культурная программы получили хорошие отзывы участников.

«Благодарю президента фестиваля Эмира Кустурицу, нашего соорганизатора – компанию «Газпром нефть», коммуникационного партнера Фонд Росконгресс, всю команду проекта, жюри и, конечно, зрителей. Вы – главная причина, почему фестиваль живет и развивается», – поделился Руслан Кухарук.

Губернатор также поздравил победителей. «Золотую тайгу» имени Сергея Соловьева за лучший отечественный кинодебют получил фильм «Космос засыпает» режиссера Антона Мамыкина. Эта же картина получила приз имени Павла Лебешева за лучшую операторскую работу, а Марк Эйдельштейн, исполнивший главную роль, удостоен награды имени Александра Абдулова за лучшую мужскую роль. Кроме того, создатели фильма получили специальный приз компании «Газпром нефть» «За сохранение культурных традиций».

Главную награду международного конкурса жюри присудило картине «Глухая» авторов из Испании. «Серебряную тайгу» получил фильм «Форма Момо» совместного производства Кореи и Индии, а «Бронзовую тайгу» за дебютный фильм международного конкурса вручили картине «Монета», созданной авторами из Италии и Сербии.

В конкурсе короткометражного кино «Малая Золотая тайга» победила Полина Капантина с фильмом «Варвара Святая». Награду «Серебряная роза» за лучшую работу с музыкой получил режиссер Саид Толгуров за фильм «В горах. Он». Приз имени Александра Абдулова за лучшую женскую роль вручили Алле Демидовой за работу в картине «Величие_отсутствия». Победителем конкурса «Фильм в работе» стал проект Евгении Громовой «Падает снег», команда которого получила миллион рублей на доработку.