Правительство Югры одобрило новые правила для самозанятых, ИП и компаний в сфере такси

Правительство Югры одобрило законопроект с новыми правилами для перевозчиков такси. Главное изменение касается разных требований к автомобилям для самозанятых, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Об этом сообщает Telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

Для самозанятых водителей, которые работают на собственных машинах, сохранят возможность использовать автомобили иностранного производства. Для этого нужно выполнить два условия: машина должна находиться в собственности не меньше полугода, а управлять ею владелец должен лично, без наемных водителей.

При этом число таких автомобилей ограничат квотой. Она составит не более 25% от общего количества машин в региональном реестре. Расчет будут вести по данным на 28 февраля 2026 года.

Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц законопроект устанавливает другое правило. Им разрешат использовать только российские автомобили. Сейчас в перечень входят 22 модели, в том числе Lada, «Москвич» и другие.

Законопроект уже поддержали на заседании правительства округа. Теперь документ рассмотрят депутаты Думы Югры на ближайшем заседании, которое назначено на 26 марта.