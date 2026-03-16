Правительство Югры одобрило новые правила подачи заявок и выдачи разрешений на охоту

Правительство Югры одобрило изменения в региональное законодательство в сфере охоты, которые расширяют сроки подачи заявок на добычу птиц и вводят новый порядок перераспределения неиспользованных разрешений. Об этом сообщил РИЦ «Югра» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Теперь подать заявку на добычу птиц можно почти в течение всего охотничьего сезона — с первого рабочего дня года и до дня, который предшествует его завершению. Ранее этот период был короче.

Как отметил директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов, «Данные изменения дадут возможность повысить доступность получения гражданами разрешения на добычу массовых видов охотничьих ресурсов».

Кроме того, в регионе вводят механизм перераспределения неиспользованных разрешений. Если охотник получил разрешение на добычу копытных животных или медведя, но сдал его, не выбрав лимит, право передадут следующему в очереди в том же сезоне.

Еще одно изменение касается уведомлений о выдаче разрешений: их можно будет получать в электронном виде.