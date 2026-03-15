Около 20 югорских биатлонистов выступят на первенстве России в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске стартует первенство России по биатлону среди юношей и девушек 17-18 лет. В соревнованиях примут участие около 200 спортсменов из 23 региональных команд, сообщает ugra-news.

Соревнования проходят на трассе Центра зимних видов спорта имени А. В. Филипенко. В программе турнира – спринты, гонки преследования, эстафеты и масс-старты.

Первыми на трассу сегодня выйдут юноши. Им предстоит пробежать спринтерскую дистанцию 7,5 километра. В стартовом протоколе значатся 110 участников, среди которых девять представителей Югры: Лев Ечевский, Артём Кугаевский, Андрей Мелетян, Иван Савченко, Кирилл Кузнецов, Иван Гербулов, Кирилл Ефимов, Вячеслав Кузнецов и Кирилл Дерябкин.

После мужской гонки на старт выйдут девушки. В женском спринте на 6 километров, который начнется в 14:00, примут участие 84 спортсменки, в том числе восемь представительниц Югры: Софья Борисова, Ярослава Визгалёва, Алла Грачева, Светлана Перемитина, Арина Вахитова, Варвара Ибатуллина, Милена и Арина Градобоевы.