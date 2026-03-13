В Югре запустили бесплатный проект «Воскресный учитель» для подготовки школьников к ОГЭ

В Югре стартовал новый волонтерский проект «Воскресный учитель», который поможет школьникам бесплатно готовиться к экзаменам. Он рассчитан на учеников 8-9 классов, которым предстоит сдавать ОГЭ.

Об этом сообщает mvremya.ru. Инициатором выступила региональная общественная организация «Учитель-волонтер» Югры.

Занятия проходят по математике и английскому языку — предметам, по которым услуги репетиторов традиционно остаются одними из самых востребованных и дорогих. Организаторы отмечают, что стоимость коммерческих занятий может составлять от 600 до 3 тыс. рублей, что становится серьезной нагрузкой для семейного бюджета.

Руководитель команды РОО «Учитель-волонтер» Югры Анастасия Склярова рассказала, что проект должен сделать подготовку к экзаменам доступной для всех школьников. «Он помогает учащимся 8-9 классов успешно готовиться к ОГЭ по основным школьным предметам — математике и английскому языку. Всего одно занятие в неделю длительностью ровно 60 минут — и ты шагаешь уверенными шагами навстречу своим целям вместе с опытными наставниками-профессионалами», — рассказала Анастасия Склярова.

Чтобы присоединиться к проекту, нужно отправить сообщение со словами «Воскресный Учитель» в группу организации во «ВКонтакте» по ссылке. Зачисление на занятия обещают оформить в течение суток.