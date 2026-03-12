16+
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
ООО «Сибпромстрой-Югория», ИНН 8602219323 erid:2SDnjcRLPey реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,0680   EUR  91,9378  

Новости

Больше новостей
Если за нездоровый образ жизни введут систему повышенных взносов на ОМС, то я:
Комментировать
0
Правильно ли вводить повышенные взносы на ОМС за вредные привычки?
Комментировать
0
Больше опросов

​Суд продлил домашний арест экс-замгубернатора Югры Алексея Шипилова

Экс-замгубернатора Югры, обвиняемый во взятке в 7,5 млн рублей, останется под домашним арестом до 1 июля

​Суд продлил домашний арест экс-замгубернатора Югры Алексея Шипилова
Фото: admhmao.ru

Сургутский городской суд продлил домашний арест бывшему первому заместителю губернатора Югры Алексею Шипилову. Мера пресечения будет действовать до 1 июля 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.

Напоминаем, по версии следствия, в период с 2023 по 2024 год Шипилов, занимая пост замгубернатора ХМАО, получил взятку в размере 7,5 млн рублей за способствование переходу домов на обслуживание в одну из управляющих компаний и дачу соответствующих указаний главе Сургута.

Сургутский городской суд продолжает рассматривать уголовное дело в отношении бывшего первого замгубернатора. На одном из последних заседаний гособвинитель заявил ходатайство о проведении части процесса в закрытом режиме. Суд признал его обоснованным, сославшись на пункт 1 части 2 статьи 241 УПК РФ − необходимость сохранения тайны предварительного следствия, поскольку следственные действия в отношении других лиц по делу еще продолжаются.

В ходе заседаний обвинение также представило результаты экспертизы денежных купюр на сумму 350 тысяч рублей, изъятых у Шипилова во время обыска. Как прозвучало в суде, на некоторых банкнотах обнаружены следы самого обвиняемого, а на резинке, которой были перетянуты деньги, − ДНК бывшего главы Сургута Андрея Филатова (недавно он полностью признал вину по уголовному делу о коммерческом подкупе).

Как следует из материалов дела, во время задержания Шипилов заявил, что не знает, откуда взялись деньги в его рюкзаке. Сторона защиты настаивает, что пробы были взяты неправильно и с нарушениями.

UPD: «Изучив доводы сторон, суд вынес постановление о продлении Шипилову А.В. меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 1 июля 2026 года. Продление срока обусловлено необходимостью обеспечения дальнейшего производства по делу, окончания судебного следствия и исключения возможности подсудимому скрыться от суда либо иным образом воспрепятствовать установлению истины по делу», − написали в телеграм-канале «Суды Югры».

Следующее заседание назначено на 14 апреля 2026 года в 10:30.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:13, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

последние комментарии читаемые комментируемые

