​Прокуратура Югры через суд добилась признания недействительными контракты на 8 млн рублей

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства о контрактной системе при заключении муниципальных договоров в сельском поселении Красноленинский. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства о признании контрактов недействительными и взыскании полученных бюджетных средств.

Как сообщает прокуратура, глава поселения Оксана Шаманова заключила 24 контракта на общую сумму более 8 млн рублей с индивидуальным предпринимателем, который является ее бывшим супругом. При этом требования закона о предотвращении и урегулировании конфликта интересов исполнены не были.

После проверки межрайонный прокурор обратился в суд с иском о признании заключенных договоров недействительными и взыскании с предпринимателя полученных из бюджета средств. Суд эти требования удовлетворил. Для исполнения решения по ходатайству прокуратуры на имущество ответчика наложили запрет на регистрационные действия.

В прокуратуре уточнили, что фактическое исполнение судебного решения находится на контроле. Кроме того, в январе 2026 года по представлению межрайонного прокурора полномочия главы сельского поселения были досрочно прекращены в связи с утратой доверия из-за непринятия мер по урегулированию конфликта интересов.