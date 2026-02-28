Роспотребнадзор Югры предупредил о раннем сезоне клещей и рекомендовал прививки от энцефалита

В Роспотребнадзоре Югры предупредили о возможной ранней активности клещей: синоптики обещают дружную весну, и насекомые могут проснуться уже в апреле, как только появятся первые проталины. Об этом сообщает РИЦ «Югра». В ведомстве отмечают, что прививаться от клещевого энцефалита лучше уже сейчас — в феврале и марте.

Стандартная схема вакцинации включает две инъекции с интервалом 1-2 месяца. В Роспотребнадзоре поясняют, что только так к майским праздникам и началу дачного сезона успевает сформироваться надежный иммунитет.

Клещевой вирусный энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Последствия могут быть серьезными — от инвалидности до летального исхода. В Югре эндемичны 19 муниципальных образований, включая все крупные города и большинство районов.

В ведомстве уточнили, что ежегодно вакцинацией должны быть охвачены не менее 80% детей 3-4 и 7-9 лет, а среди взрослых приоритет — у профессиональных групп риска с охватом не менее 95%. Вакцинация бесплатная и проводится двукратно с интервалом в месяц. Первая ревакцинация — через год, последующие — каждые три года. Привиться можно в поликлинике по месту жительства.