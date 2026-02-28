16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,2736   EUR  91,2965  

Новости

Больше новостей
Вы пользуетесь VPN?
Комментировать
0
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Больше опросов

Югорчанам пора прививаться от клещевого энцефалита — Роспотребнадзор

Роспотребнадзор Югры предупредил о раннем сезоне клещей и рекомендовал прививки от энцефалита

Югорчанам пора прививаться от клещевого энцефалита — Роспотребнадзор
Фото Freepik

В Роспотребнадзоре Югры предупредили о возможной ранней активности клещей: синоптики обещают дружную весну, и насекомые могут проснуться уже в апреле, как только появятся первые проталины. Об этом сообщает РИЦ «Югра». В ведомстве отмечают, что прививаться от клещевого энцефалита лучше уже сейчас — в феврале и марте.

Стандартная схема вакцинации включает две инъекции с интервалом 1-2 месяца. В Роспотребнадзоре поясняют, что только так к майским праздникам и началу дачного сезона успевает сформироваться надежный иммунитет.

Клещевой вирусный энцефалит — тяжелое инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему. Последствия могут быть серьезными — от инвалидности до летального исхода. В Югре эндемичны 19 муниципальных образований, включая все крупные города и большинство районов.

В ведомстве уточнили, что ежегодно вакцинацией должны быть охвачены не менее 80% детей 3-4 и 7-9 лет, а среди взрослых приоритет — у профессиональных групп риска с охватом не менее 95%. Вакцинация бесплатная и проводится двукратно с интервалом в месяц. Первая ревакцинация — через год, последующие — каждые три года. Привиться можно в поликлинике по месту жительства.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:38, просмотров: 134, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Мы десять лет обсуждаем, какой прорывной должна быть наука в НТЦ. Но качество архитектуры там тоже должно быть прорывным 637
  2. Российские многодетные семьи будут получать пособия даже если они немного превысили доходы над прожиточным минимумом 584
  3. ​Тюмень принимает юных пилотов дронов из разных регионов России 577
  4. ​Александр Моор поблагодарил судей за обеспечение правосудия в Тюменской области 560
  5. ​Двойной эффект: сбережения теперь комбинируют 484
  6. Руслан Кухарук открыл в Березово спортзал имени чемпиона мира по боксу Руслана Проводникова 269
  7. В Сургуте суд обязал владельца квартиры, где живут более 60 кошек, привести жилье в порядок — или его изымут 250
  8. Девелоперы любят придавать своим ЖК «крутые» статусы. А чем реально отличается эконом, комфорт, бизнес и премиум // ОБЗОР 217
  9. В Сургуте прошло большое окружное первенство по боксу 207
  10. Обсуждать и согласовывать проекты КРТ должны и местные депутаты, и жители Югры 192
  1. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1695
  2. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1585
  3. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1388
  4. ​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков» 1292
  5. ​В Тюменской области совершенствуют систему медицинской реабилитации 1276
  6. ​Семьи с двумя и более детьми в Тюменской области могут получить выплату 1274
  7. ​Коллекционный Союз // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1272
  8. ​Тюменская область готовится к большому ремонту дорог 1263
  9. Бюджет без дефицита и 137 тысяч «квадратов» жилья: глава Сургутского района представил отчет за 2025 год 1258
  10. ​Здание морга в Сургуте снесут. Но здание медколледжа не построят 1249
  1. ​Когда иначе нельзя 6794
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5685
  3. ​Что такое хорошо 5184
  4. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 5044
  5. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4628
  6. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4627
  7. ​Маленькое напоминание 4578
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 4018
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3776
  10. ​Есть резонные опасения, что огромное здание для «Петрушки» в ядре центра Сургута не построит ни один инвестор. А оно такое и не нужно 3482

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика