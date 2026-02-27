Дума Югры отменила региональные штрафы за самовыгул собак и подняла штраф за незаконный сбор кедрового ореха

Депутаты Думы Югры на 54-м заседании скорректировали региональный закон об административных правонарушениях. Как сообщает РИЦ «Югра», из кодекса исключили ответственность за два вида нарушений, связанных с выгулом собак.

Теперь в округе не предусмотрены региональные штрафы за самовыгул (прогулку без хозяина) и за выгул потенциально опасных пород или собак выше 40 сантиметров в холке без намордника и поводка. В качестве причины называют дублирование с федеральным законодательством: соответствующие нормы уже закреплены в КоАП РФ, который имеет более высокую юридическую силу. Власти поясняют, что исключение дублирующих статей должно снизить путаницу и обеспечить единые правила по стране.

Одновременно депутаты ужесточили ответственность за незаконный сбор кедрового ореха и других пищевых лесных ресурсов. С учетом жалоб жителей штраф за нарушение порядка заготовки повысили до 5 тысяч рублей — это максимальный размер, который могут устанавливать регионы. В сообщении отмечается, что мера направлена на защиту природных богатств и соблюдение правил сбора дикоросов.