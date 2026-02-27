16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  77,1218   EUR  91,0281  

Новости

Больше новостей
Считаете ли вы, что руководители региональной энергетической комиссии, согласовавшие резкое повышение тарифов на электроэнергию в Югре, что-то сделали неправильно, как заявил премьер-министр М. Мишустин на докладе в Госдуме?
Комментировать
0
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:

Разумная мера для борьбы с мошенниками и отмыванием денег 36.1%

Усиление контроля за экономическими действиями граждан 55.6%

Не знаю 8.3%

Всего голосов: 144

Комментировать
0
Больше опросов

В Югре в 2026 году дорожники отремонтируют почти 160 км трасс

Власти Югры направят более 19 млрд рублей на развитие дорожной сети в 2026 году

В Югре в 2026 году дорожники отремонтируют почти 160 км трасс
Фото admhmao.ru

В Югре утвердили план дорожных работ и структуру финансирования на 2026 год. По госпрограмме «Современная транспортная система» на развитие дорожной сети округа направят 19,24 млрд рублей, сообщает «Стройкомпекс Югры».

Как подчеркнул директор окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Алексей Осинцев, ключевая особенность кампании — высокая финансовая самостоятельность региона: 88% всех расходов берет на себя бюджет Югры.

В структуре дорожного бюджета указаны: 16,97 млрд рублей (88%) — средства автономного округа, 1,71 млрд рублей (9%) — муниципальные средства, 556,9 млн рублей (3%) — федеральная поддержка.

В рамках финансирования до конца 2026 года планируется завершить работы на участках общей протяженностью 158,9 км. На региональной сети дорог предусмотрены 74,97 км ремонта (в том числе капитального), 4,78 км обустройства тротуаров и 1,83 км монтажа недостающего освещения.

На дорогах местного значения запланированы 65,78 км ремонта (в том числе капитального) и устройство слоев износа, 6,69 км реконструкции и 4,85 км строительства новых участков.

В сообщении отмечается, что комплексное обновление инфраструктуры в 2026 году охватит территории, где проживают более 155 тысяч югорчан.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:41, просмотров: 159, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Глава Сургута Максим Слепов рассказал, чем город будет «удивлять» в 2026 году 692
  2. РЖД планирует запустить капсульные вагоны для одиночных поездок к 2028 году 633
  3. ​ГК «Сибпромстрой» начала продавать машино-места в ЖК «Жемчужина Оби» и «Смайл» в Сургуте 598
  4. ​Бюджет 58 млрд и «прорывной» год: депутаты поддержали отчет главы Сургута Максима Слепова 596
  5. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 28 февраля ‒ 1 марта? // АФИША 584
  6. ​В Тюменской области создадут цифровую карту пожарных гидрантов для более эффективной борьбы с огнем 495
  7. ​Тюменские бизнесмены налаживают связь с предпринимателями Сербии 489
  8. ​Господдержка востребована у предпринимателей 475
  9. Нефтеюганск наконец-то получит центральный парк 474
  10. ​Более 15 тысяч многодетных семей Тюменской области получили выплаты на школьную форму в 2025 году 472
  1. ​Лянторская трагедия случилась из-за того, что проектировщики и строители забыли про опасность скатных крыш на севере 1583
  2. ​Шесть в ряд с планетами // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1463
  3. ​Дума Сургута рассмотрела отчет Контрольно-счетной палаты: за год выявлено нарушений на 4 миллиарда рублей 1363
  4. ​Инспекция автобусов обернулась разносом аэропорта: эксперт Минтранса Илья Зотов подвел итоги визита в Югру 1331
  5. Работник «Сургутнефтегаза» отсудил у компании 200 тысяч рублей за производственную травму 1328
  6. ​В микрорайоне Хоззона в Сургуте открыли новый спорткомплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров 1315
  7. ​Вместо пены для бритья и геля для душа. Как Сбер предлагает переосмыслить подарки к 23 февраля 1301
  8. ​Будущее крупного бизнеса в 2026 году 1239
  9. ​Исследователи ВШЭ: богатые россияне делятся на «рантье» и «вкладчиков» 1211
  10. ​В Тюменской области совершенствуют систему медицинской реабилитации 1207
  1. ​Когда иначе нельзя 6718
  2. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5642
  3. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4992
  4. ​Что такое хорошо 4842
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4579
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4531
  7. ​Маленькое напоминание 4223
  8. Актировка: 1-8 класс второй смены 3977
  9. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3723
  10. В Ханты-Мансийске телефонные террористы своими угрозами привели к эвакуации нескольких школ 3513

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика