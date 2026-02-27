Власти Югры направят более 19 млрд рублей на развитие дорожной сети в 2026 году

В Югре утвердили план дорожных работ и структуру финансирования на 2026 год. По госпрограмме «Современная транспортная система» на развитие дорожной сети округа направят 19,24 млрд рублей, сообщает «Стройкомпекс Югры».

Как подчеркнул директор окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта Алексей Осинцев, ключевая особенность кампании — высокая финансовая самостоятельность региона: 88% всех расходов берет на себя бюджет Югры.

В структуре дорожного бюджета указаны: 16,97 млрд рублей (88%) — средства автономного округа, 1,71 млрд рублей (9%) — муниципальные средства, 556,9 млн рублей (3%) — федеральная поддержка.

В рамках финансирования до конца 2026 года планируется завершить работы на участках общей протяженностью 158,9 км. На региональной сети дорог предусмотрены 74,97 км ремонта (в том числе капитального), 4,78 км обустройства тротуаров и 1,83 км монтажа недостающего освещения.

На дорогах местного значения запланированы 65,78 км ремонта (в том числе капитального) и устройство слоев износа, 6,69 км реконструкции и 4,85 км строительства новых участков.

В сообщении отмечается, что комплексное обновление инфраструктуры в 2026 году охватит территории, где проживают более 155 тысяч югорчан.