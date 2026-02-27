16+
​Когда ждать пенсии и пособия в марте: график выплат в Югре

В Югре утвердили график выплат пенсий и пособий на март

​Когда ждать пенсии и пособия в марте: график выплат в Югре
Фото: ru.freepik.com

Отделение СФР по Югре опубликовало график выплат пенсий и пособий на март 2026 года. Если дата перечисления совпадает с выходным или праздничным днем, средства будут переведены заранее.

Когда поступят детские пособия

3 марта через банки будут перечислены:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.

5 марта получателям поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

6 марта перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Даты выплаты пенсий

Пенсии через кредитные организации будут зачислены 5, 10, 18 и 20 марта.

Региональная социальная доплата к пенсии, которая с января 2026 года выплачивается Отделением СФР, поступит вместе с основной пенсией.

Если выплаты доставляет почта

Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, пенсии и пособия доставят с 4 по 30 марта – в зависимости от графика работы конкретного отделения.

В СФР напомнили, что перечисления производятся в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, необходимо дождаться зачисления до конца суток.

Задать вопросы можно по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Югре: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный. Региональная линия работает в понедельник с 09:00 до 18:00, со вторника по пятницу – с 09:00 до 17:00.


Сегодня в 10:46
