В Югре утвердили график выплат пенсий и пособий на март

Отделение СФР по Югре опубликовало график выплат пенсий и пособий на март 2026 года. Если дата перечисления совпадает с выходным или праздничным днем, средства будут переведены заранее.
Когда поступят детские пособия
3 марта через банки
будут перечислены:
– единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
– пособие по беременности и родам;
– пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
– пособие на ребенка военнослужащего по призыву или мобилизованного.
5 марта получателям поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
6 марта перечислят пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.
Даты выплаты пенсий
Пенсии через кредитные организации будут зачислены 5, 10, 18 и 20 марта.
Региональная социальная доплата к пенсии, которая с января 2026 года выплачивается Отделением СФР, поступит вместе с основной пенсией.
Если выплаты доставляет почта
Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, пенсии и пособия доставят с 4 по 30 марта – в зависимости от графика работы конкретного отделения.
В СФР напомнили, что перечисления производятся в течение всего дня. Если деньги не поступили утром, необходимо дождаться зачисления до конца суток.
Задать вопросы можно по телефону единого контакт-центра Отделения СФР по Югре: 8-800-100-00-01. Звонок бесплатный. Региональная линия работает в понедельник с 09:00 до 18:00, со вторника по пятницу – с 09:00 до 17:00.