Югра готовится к паводку и пожароопасному сезону 2026 года

Губернатор Югры Руслан Кухарук на заседании коллегии по вопросам безопасности под председательством полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги представил доклад о готовности региона к паводковому и пожароопасному периоду 2026 года.

По данным Росгидромета, в 2026 году ожидается повышение уровня воды в реках Обь, Иртыш и Северная Сосьва. В зоне потенциального подтопления находятся 48 населенных пунктов с населением около 5 тысяч человек. Для реагирования сформирована группировка сил и средств: 8 118 человек, 1 789 единиц техники, 35 воздушных судов, из них 18 беспилотников, а также 241 плавсредство.

Для возможного переселения жителей определены 70 пунктов временного размещения на 8 тысяч человек, организована работа системы оповещения. В апреле Центроспас-Югория планирует провести ледовзрывные работы на затороопасных участках для ослабления льда и предупреждения ледовых заторов. Также отмечается, что гидротехнические сооружения готовы к пропуску паводковых вод.

Отдельно в докладе затронули противопожарную безопасность. По словам губернатора, все населенные пункты Югры находятся под защитой федеральной и региональной противопожарной службы, ведомственной пожарной охраны и добровольных пожарных команд из числа казачьих обществ. Сформирована группировка: 1 966 человек, 704 единицы техники, 4 198 единиц оборудования и снаряжения.

Правительство Югры приняло дополнительные меры для повышения эффективности тушения природных пожаров. В частности, утверждены 19 маршрутов авиапатрулирования общей протяженностью 10 066 км (плюс 94 км), закуплено современное пожарно-техническое оборудование, а также расширено использование системы «Лесохранитель» — теперь она включает 144 камеры видеонаблюдения (плюс 50 камер).

Мониторинг обстановки ведется постоянно. В марте проверки пройдут совместно с ГУ МЧС России по Югре, после чего на заседании комиссии по ЧС соответствующие установки и требования доведут до муниципалитетов и ответственных лиц.