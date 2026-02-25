16+
Югра в девятый раз проведет форум «Нефтяная столица». Регистрация открыта

В Ханты-Мансийске 8-9 апреля 2026 года пройдет форум «Нефтяная столица», регистрация открыта до 4 апреля

Югра в девятый раз проведет форум «Нефтяная столица». Регистрация открыта
Фото Департамента недропользования и природных ресурсов Югры

Стартовал прием заявок на IX Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица», который пройдет 8-9 апреля в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает РИЦ «Югра».

Регистрация на официальном сайте форума открыта до 4 апреля. К участию приглашают профессионалов нефтегазовой сферы, молодых специалистов компаний, инженеров, ученых, студентов и аспирантов отраслевых вузов, а также сотрудников научно-образовательных центров из России и других стран.

Как отмечается, деловая программа форума ориентирована на национальные цели развития страны до 2030-2036 годов и включает темы цифровой трансформации, подготовки кадров и экологического благополучия.

В 2026 году программа будет разделена на конкурсные и конгрессные мероприятия. В конкурсной части запланированы конкурс инновационных проектов, международная молодежная научно-практическая конференция под эгидой Совета молодых ученых РАН, XXV конференция молодых специалистов ТЭК и финал профориентационного проекта «ЭнерГений». Участники смогут представить разработки, обменяться опытом и получить обратную связь от профессионалов.

Для экспертного сообщества предусмотрены тематические сессии по экономике и технологиям нефтегазового сектора, включая освоение Арктики, климатическую политику, сохранение здоровья работников отрасли и совершенствование кадровой политики. Центральным событием станет пленарная дискуссия «Нефть завтрашнего дня: вызовы и стратегии развития», где обсудят роль России в глобальной энергетической повестке и стратегии устойчивого развития.

Форум «Нефтяная столица» проводится в Югре с 2018 года. За это время в нем приняли участие более 8 тысяч человек из России и 24 стран. Организаторами выступают правительство Югры, Совет молодых ученых РАН, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский и Сургутский госуниверситеты, Торгово-промышленная палата Югры и другие.


Сегодня в 12:25, просмотров: 104, комментариев: 0
