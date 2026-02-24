16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  76,7519   EUR  90,2833  

Новости

Больше новостей
Вы считаете себя счастливым?
Комментировать
0
Вы относитесь к:
Комментировать
0
Создание ЦБ РФ реестра держателей банковских карт (чтобы государство знало, сколько карт оформлено на каждого человека) - это:
Комментировать
0
Больше опросов

Югра потеряла место в топ-10 регионов по качеству жизни от РИА Новости

Югра опустилась на семь позиций в рейтинге качества жизни регионов РИА Новости и вышла из топ-10

Югра потеряла место в топ-10 регионов по качеству жизни от РИА Новости
Фото РИА Новости

Югра потеряла место в первой десятке рейтинга регионов России с наиболее высоким качеством жизни и за год опустилась на семь позиций. Об этом говорится в ежегодном исследовании аналитиков РИА Новости, которое составляют уже 14 лет.

Как отмечается в материале, «число лидеров покинул Ханты-Мансийский автономный округ, который потерял семь позиций, а его место в первой десятке заняла Воронежская область, улучшив свой прошлогодний результат на одну позицию».

Резкое падение Югры аналитики объясняют двумя причинами: показатель качества жизни в регионе немного снизился (с 66 до 65,5 балла), а ряд других субъектов заметно улучшили результаты и поднялись в рейтинге. Также приводится сравнение за предыдущие годы: два года назад Югра занимала 8 место, то есть снижение позиций фиксируется не первый год.

Соседний Ямал занял 26 место, а Тюменская область — 12 место, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом. Первое место традиционно заняла Москва с результатом 85 баллов.

Рейтинг формируют на основе 66 факторов в социальной сфере, включая уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демографию, экологию и климат, здравоохранение, образование, социальную инфраструктуру, экономическое развитие, малый бизнес и транспорт. Эксперты Центра экономических исследований используют данные Росстата, Минфина, Казначейства, ЦБ и МВД.

Напомним, что ранее Югра заняла шестое место в национальном рейтинге качества жизни от АСИ.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 15:15, просмотров: 77, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Здравый подход к Великому посту // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 589
  2. ​В Тюменской области продолжают обеспечивать работой людей с инвалидностью 552
  3. ​Тюменский бизнес укрепляет сотрудничество с партнерами из Кыргызстана 552
  4. ​За год в Кардиоцентре Сургута приняли более четырех тысяч экстренных пациентов 540
  5. ​В Тобольске продолжается реставрация Дома Неводчикова 524
  6. ​«Серебряные» волонтеры проводят марафон бодрящих разминок в социальных учреждениях Тюмени 499
  7. ​Проект «Курс на семью» поможет приемным родителям Тюменской области справляться с вызовами воспитания 489
  8. ​Wi-Fi в парках и ИИ в медицине: власти Тюменской области рассказали о цифровых планах на 2026 год 282
  9. ​Вахтовикам в Югре предлагают до 240 тысяч рублей в месяц 274
  10. ​Почти 90% россиян считают себя счастливыми 241
  1. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4400
  2. ​Маленькое напоминание 3249
  3. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 21-23 февраля? // АФИША 1991
  4. ​Предприниматели — на удалёнке 1865
  5. ​Биометрия: куда идём? 1820
  6. Более трети россиян негативно относятся к ограничениям в интернете 1702
  7. ​Тюменская область — третья в России по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга 1640
  8. ​А если вдруг 1543
  9. Сургутской технологической школе ищут средства на восстановление культурно-спортивного блока. Власти должны доказать, что объект действительно нужен городу 1542
  10. Обвинение просило отправить руководителей центра «Юность», где погиб ребенок, в СИЗО. Суд не согласился 1518
  1. ​Холодная вода в Сургуте подорожала до почти 68 рублей за кубометр 7750
  2. ​Когда иначе нельзя 6564
  3. ​На мосту через Обь под Сургутом ограничат движение грузовиков тяжелее 40 тонн 5515
  4. ​София и Михаил стали самыми популярными именами новорожденных в Югре. Мухаммад снова поднимается в рейтинге 4737
  5. В день финала Кубка России по футзалу в Сургуте изменится схема движения 4400
  6. ​«Свет есть не у всех»: что не так с электричеством в СНТ Сургута? 4342
  7. ​В Сургуте убрали контейнер для сбора пластика – власти объяснили причину 4247
  8. ​Что такое хорошо 3918
  9. Актировка: 1-8 класс второй смены 3840
  10. ​Крупнейший девелопер «Самолет», который должен застроить НТЦ Сургута, запросил господдержку 3558

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика