Югра опустилась на семь позиций в рейтинге качества жизни регионов РИА Новости и вышла из топ-10

Югра потеряла место в первой десятке рейтинга регионов России с наиболее высоким качеством жизни и за год опустилась на семь позиций. Об этом говорится в ежегодном исследовании аналитиков РИА Новости, которое составляют уже 14 лет.

Как отмечается в материале, «число лидеров покинул Ханты-Мансийский автономный округ, который потерял семь позиций, а его место в первой десятке заняла Воронежская область, улучшив свой прошлогодний результат на одну позицию».

Резкое падение Югры аналитики объясняют двумя причинами: показатель качества жизни в регионе немного снизился (с 66 до 65,5 балла), а ряд других субъектов заметно улучшили результаты и поднялись в рейтинге. Также приводится сравнение за предыдущие годы: два года назад Югра занимала 8 место, то есть снижение позиций фиксируется не первый год.

Соседний Ямал занял 26 место, а Тюменская область — 12 место, поднявшись на пять позиций по сравнению с прошлым годом. Первое место традиционно заняла Москва с результатом 85 баллов.

Рейтинг формируют на основе 66 факторов в социальной сфере, включая уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность, демографию, экологию и климат, здравоохранение, образование, социальную инфраструктуру, экономическое развитие, малый бизнес и транспорт. Эксперты Центра экономических исследований используют данные Росстата, Минфина, Казначейства, ЦБ и МВД.

Напомним, что ранее Югра заняла шестое место в национальном рейтинге качества жизни от АСИ.