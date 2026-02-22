16+
​Почти вдвое больше побегов: в Югре за год зафиксировано 96 самовольных уходов несовершеннолетних

В Югре на 78% выросло число самовольных уходов подростков из дома

Фото: ru.freepik.com

В Югре в 2025 году резко выросло число самовольных уходов несовершеннолетних из дома. Если в 2024 году было зафиксировано 54 таких случая, то в 2025 году – уже 96. Рост составил 78%. Об этом в ежегодном докладе сообщила Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова

«Данный рост указывает на сохраняющиеся внутрисемейные конфликты, которые, в большинстве случаев, являются причиной таких уходов. Приведенная статистика наглядно демонстрирует необходимость принятия мер по раннему выявлению семей, находящихся в зоне риска. Требуется комплексный подход к урегулированию семейных кризисов, предусматривающий психолого-педагогическую поддержку и социальное сопровождение», – подчеркнули в документе.

При этом ранее сообщали, что в Сургуте отмечается обратная тенденция. По итогам 2025 года в городе зарегистрировано 17 побегов из дома и социальных учреждений – это на 35,2% меньше, чем годом ранее, когда было зафиксировано 23 случая.


22 февраля в 15:13
