​В Югре 99,6% детей-сирот воспитываются в семьях. В интернатах остаются лишь 25 детей

Почти все дети-сироты в ХМАО нашли новые семьи

​В Югре 99,6% детей-сирот воспитываются в семьях. В интернатах остаются лишь 25 детей
Фото: ru.freepik.com

В Югре 99,6% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются в семьях. По информации на 1 января 2026 года, в округе зарегистрировано 6 523 таких ребенка, из них 6 498 уже переданы в приемные или опекунские семьи. Об этом сообщает NEFT со ссылкой на департамент социального развития ХМАО и проект мер по реализации госпрограммы «Социальное и демографическое развитие».

Из общего числа почти две тысячи детей – 1 940 – усыновлены. Остальные находятся под опекой или воспитываются в приемных семьях.

В 2025 году в регионе выявили 336 детей-сирот. Почти всех удалось устроить в семьи – только двое не были переданы на воспитание. Сейчас в специализированных учреждениях проживают 25 детей.

В Югре также сформирован резерв потенциальных родителей: на учете в органах опеки состоят 243 семьи, готовые принять ребенка. Всего в округе работают 1 839 семей опекунов и попечителей и 933 приемные семьи.


Сегодня в 15:52
