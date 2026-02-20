16+
В Югре перед судом предстанет мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве 25-летней давности

В Югре перед судом предстанет житель Хабаровского края по делу об убийстве 17-летней жительницы Нягани в 2001 году

В Югре перед судом предстанет мужчина по обвинению в изнасиловании и убийстве 25-летней давности
В Югре перед судом предстанет 44-летний житель Хабаровского края, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве 17-летней жительницы Нягани осенью 2001 года. Об этом сообщает sitv.ru.

Как следует из материалов, на месте преступления, помимо тела несовершеннолетней, нашли биологические следы, которые мужчина, по версии следствия, не пытался скрыть. В начале 2000-х составить ДНК-портрет не удалось из-за ограниченных возможностей технологий, однако расследование продолжали.

Поворотным моментом стала повторная экспертиза, начатая почти спустя два десятилетия. «В связи с тем, что в федеральных базах данных совпадений не оказалось, была организована масштабная проверка более чем тысячи мужчин, в том числе жителей Нягани и тех, кто уехал из города вскоре после трагедии. Этот трудоемкий процесс позволил установить причастного к совершению преступления. В ходе расследования по уголовному делу собраны доказательства, свидетельствующие о совершении им насильственных преступлений, убийства девушки и открытого хищения у нее золотых украшений», — рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Югре Алина Еремеевская.

Также, по данным издания, при расследовании полицейские выяснили, что девушка в Нягани была не первой жертвой обвиняемого: летом 1997 года он уже совершал аналогичное преступление, но без последующего убийства.


Сегодня в 16:56
