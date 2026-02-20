Бесплатные туристические поездки для школьников Югры: прием заявлений стартует 1 апреля

Школьники Югры 5-9 классов смогут бесплатно отправиться в туристическую поездку по региону по социальному сертификату. Прием заявлений на такие сертификаты стартует с 1 апреля 2026 года, сообщили в департаменте промышленности Югры.

Заявление можно подать в цифровом виде на портале социальных услуг Югры в разделе «Услуги туризма». Прием продлится до 29 ноября 2026 года.

Организаторами туров выступают туроператоры по внутреннему и въездному туризму Югры. Маршруты, как отмечается, разработаны с учетом требований безопасности: предусмотрены автотранспорт надлежащего уровня, проживание в гостиницах категории не ниже «три звезды», трехразовое питание в ресторанах и кафе, а также посещение музеев и достопримечательностей городов округа.