Югра заняла 6 место в Национальном рейтинге качества жизни АСИ за 2025 год

Югра вошла в десятку лучших регионов России по качеству жизни и заняла шестое место в Национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив за 2025 год. Об этом сообщил телеграм-канал «Стройкомплекс Югры». Результаты рейтинга АСИ представило президенту, при этом округ сохранил статус одного из лидеров Уральского федерального округа наряду с Тюменской областью.

В публикации отмечается, что в этом году исследование стало строже: регионы оценивали по 149 показателям в 12 сферах. Рейтинг опирается на опросы жителей, статистику и геоданные. Несмотря на усложнение методологии и рост конкуренции, Югра удержалась в «высшей лиге», уступив Москве, Санкт-Петербургу и еще трем субъектам.

Отдельно сообщается о высоких оценках округа в профильных направлениях. По поддержке людей с инвалидностью Югра вошла в список регионов с лучшими практиками вместе с Москвой, Нижегородской и Сахалинской областями. В регионах-лидерах, как указывается, время ожидания социальных услуг сократилось почти вдвое — на 48%, а средств реабилитации — на 41%.

Кроме того, Югру назвали среди лучших по привлекательности для молодежи — в этом индексе регион оказался в числе лидеров вместе с Москвой и Тюменской областью.