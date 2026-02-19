В Югре выросло число пожаров, но сократилось количество жертв

В январе в ХМАО зарегистрировали 218 пожаров – это почти на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом число погибших сократилось вдвое. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Югре.

«Зарегистрировано снижение: числа погибших людей в 2 раза (2025 г. − восемь человек); количества детей на 100% (2025 г. – два ребенка); количества травмированных на 37,5% (2025 г. − восемь человек)», − говорится в сообщении

Отдельно в МЧС отметили, что в январе 2026 года пожаров с гибелью или травмами несовершеннолетних не зарегистрировано. Годом ранее на одном из пожаров погибли двое детей.

Больше всего происшествий традиционно произошло в жилом секторе – 141 пожар. Именно на таких объектах зафиксированы все случаи гибели (четыре человека) и большинство травм (три человека). Еще 42 пожара произошли на транспорте.

Сотрудники МЧС спасли на пожарах 19 человек, в том числе восемь детей. Из опасных зон эвакуировали 335 человек, среди них – 85 детей.

Основные причины возгораний в январе:

– нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 51,8% от общего числа пожаров;

– неосторожное обращение с огнем – 27,8%;

– нарушение правил эксплуатации транспортных средств – 17%;

– нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 12%;

– поджог – 1,8%.

В МЧС напоминают жителям округа о мерах безопасности: не оставлять без присмотра включенные электроприборы, следить за состоянием проводки и розеток, устанавливать автономные дымовые извещатели, проверять печи и дымоходы, а также проводить беседы с детьми о правилах пожарной безопасности.

В случае возгорания необходимо немедленно звонить по номеру 112.