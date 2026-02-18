16+
​Детей, травмированных у корта «Штурм» в Лянторе, выписали из больницы

Пострадавшие при сходе снежной массы в Лянторе завершили лечение

Фото из архива siapress.ru

Дети, получившие травмы в результате схода снежной массы с крыши хоккейного корта «Штурм» в Лянторе, завершили стационарный этап лечения и выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Роман Паськов.

«Дети, пострадавшие в результате инцидента в Лянторе, завершили стационарный этап лечения и выписаны из Лянторской городской больницы и Сургутской клинической травматологической больницы с необходимыми рекомендациями специалистов», − говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 14 февраля. С крыши крытого хоккейного корта «Штурм» в Лянторе сошла снежная масса на группу детей. Один подросток погиб на месте происшествия, двое получили травмы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержаны директор и главный инженер центра физической культуры и спорта «Юность». Им предъявлено обвинение по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека.

После трагедии в Лянторе губернатор Югры Руслан Кухарук поручил главам муниципалитетов обеспечить оперативный мониторинг состояния всех зданий и организовать своевременную очистку снега с крыш, ориентируясь не на график, а на потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан. Службе жилищного и строительного надзора Югры поручено взять на особый контроль работу управляющих компаний по очистке кровель многоквартирных домов.


Сегодня в 10:43, просмотров: 117, комментариев: 0
