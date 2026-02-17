Тарифы на коммунальные услуги в Югре с 1 января проиндексировали на 1,7% из-за НДС

С 1 января 2026 года тарифы на коммунальные услуги в Югре проиндексированы на 1,7% в рамках увеличения базовой ставки НДС. Об этом сообщили в Региональной службе по тарифам округа.

«Важно, что это изменение только налогообложения, а не пересмотр регулируемых тарифов. Данное изменение произведено в пределах утвержденных Правительством РФ ограничений роста платы граждан. Сами тарифы на коммунальные услуги (без учета НДС) не пересматривались, и остались на уровне декабря 2025 года», — сказал руководитель РСТ Югры Алексей Березовский.

Также отмечается, что контроль за правильностью установления размера платы за содержание и ремонт жилья, а также начислений за коммунальные услуги осуществляет Жилстройнадзор Югры.

Руководитель ведомства Артем Копылов пояснил, что размер платы рассчитывается исходя из тарифов и объема потребления по показаниям приборов учета, а при их отсутствии — по нормативам. «В этой связи при значительном росте платы за коммунальные услуги с 1 января 2026 года для проверки правильности начисления платы необходимо обращаться в организацию, направившую платежный документ», — отметил Артем Копылов.