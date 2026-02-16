Аграрии, добытчики и логисты получают больше всего в Югре

В начале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в вакансиях Ханты-Мансийского автономного округа составила 90,5 тыс. рублей − это на 3,3 тыс. рублей больше, чем год назад. Об этом сообщили siapress.ru эксперты платформы hh.ru, проанализировав рынок труда региона.

«На первом месте по уровню предлагаемых зарплат в вакансиях на начало 2026 года в ХМАО оказались кадры из аграрного сектора − им предлагают в вакансиях 180,8 тыс. рублей (медиана), на втором месте − специалисты из добывающей отрасли в 178,8 тыс. рублей, на третьем − представители транспортно-логистической сферы, которым предлагают 174,5 тыс. рублей», − говорится в сообщении.

Выше 100 тыс. рублей работодатели готовы платить в сферах «Строительство, недвижимость» (165,1 тыс. руб.), «Рабочий персонал» (157,8 тыс. руб.), «Производство, сервисное обслуживание» (153 тыс. руб.), «Высший и средний менеджмент» (131,9 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес» (117,2 тыс. руб.) и «Информационные технологии» (105,1 тыс. руб.).

Ниже медианы по региону − менее 90,5 тыс. рублей − остаются зарплаты в розничной торговле (57,2 тыс. руб.), туризме и гостинично-ресторанном бизнесе (61,4 тыс. руб.), науке и образовании (67,2 тыс. руб.), продажах и обслуживании клиентов (67,4 тыс. руб.), а также в сфере закупок (76,7 тыс. руб.).

Самый заметный рост зарплат по сравнению с прошлым годом зафиксирован в сфере информационных технологий − на 48%, до 105,1 тыс. рублей. Также увеличились предложения в строительстве и недвижимости (+19%, до 165,1 тыс. руб.), финансах и бухгалтерии (+17%, до 80 тыс. руб.), среди рабочего персонала (+15%, до 157,8 тыс. руб.) и в сфере управления персоналом и тренингов (+13%, до 77,7 тыс. руб.).